Чебоксары, 4 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 4 марта, на оперативном штабе планируют обсудить отмену QR-кодов, хотя ещё в начале недели власти заявляли о сохранении эпидемической напряжённости и отказались от проведения масленичных мероприятий. Этому предшествовала рекомендация Роспотребнадзора об отмене почти всех ковидных ограничений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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В Чувашии НА очередное заседание оперативного штаба внесён вопрос об отмене QR-кодов. Глава республики Олег Николаев, ранее заявлявший об эффективности принимаемых мер, в центре которых остаются QR-коды, фактически анонсировал отмену электронных пропусков.

«Мы очень устали от ковидных ограничений, почти два года мы живём в этих условиях. Мы устали и просто как люди, и с точки зрения ведения бизнеса, так как возникает масса нюансов», — признал руководитель региона.

Что касается проведения массовых мероприятий, то планируется, что разрешение организаторы должны будут получить от властей после оценки управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике ковида, предложив отменить нормы по заполняемости театрально-концертных учреждений, кинотеатров, а также общепита. Обязательными остаются только ношение масок и дезинфекция в помещениях.