Якутск, , 05:27 — REGNUM В Нерюнгринский район Якутии приехали шесть жителей Донецкой народной республики. Это жёны и дети мужчин, которые уже живут и работают в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Дети ДНР и ЛНР Официальный портал Правительства Ростовской области

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Семьям помогают с жильём, одного ребёнка уже устроили в школу. Для людей жители района собрали необходимые лекарства, одежду и детское питание.

«Уполномоченными органами оказывается содействие прибывшим семьям в социально-бытовом обустройстве», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что республика может принять до 1,5 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР.