Якутск, , 09:52 — REGNUM В Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на конференции «Единой России» в республике, сообщил телеграм-канал «Однажды в Якутии».

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

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Промышленные компании региона готовы трудоустраивать жителей Донбасса, где также развита угольная промышленность.

Временные пункты размещения беженцев собираются развернуть на территории населённых пунктов Южной Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреливают населённые пункты ДНР и ЛНР. Жители этих территорий эвакуируются в Россию.