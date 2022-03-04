Запорожье, Украина, 4 марта, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 3 марта сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз в на официальномYouTube-канале атомной станции.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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По словам представителя пресс-службы АЭС, на территории атомной станции произошёл пожар, якобы в результате артобстрела. На опубликованных кадрах, как утверждается, с камеры видеонаблюдения Запорожской АЭС, можно увидеть белый дым над постройками на территории станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль российскими войсками территории вокруг Запорожской АЭС.