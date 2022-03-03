Оттава, 4 марта, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Власти Канады начали реализацию программы временного размещения на своей территории украинских граждан из-за ситуации, сложившейся на Украине. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 3 марта на своей странице в Twitter.

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Кроме того, по его словам, правительство разработало специальную программу финансирования для воссоединения таких людей с родственниками, уже проживающими в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта американское министерство внутренней безопасности объявило, что украинские граждане, находящиеся на территории США, могут получить статус «временно защищенных лиц», который будет действовать 18 месяцев.