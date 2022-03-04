Прага, , 01:00 — REGNUM Чешская автомобильная компания Škoda (входит в состав концерна Volkswagen) решила временно перекатить деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, 3 марта сообщили в пресс-службе организации.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

Автогигант имеет заводы в Калуге и Нижнем Новгороде. Кроме того, Škoda приостанавливает отгрузки автомобилей в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта датская компания LEGO отказалась от поставок своих конструкторов в Россию из-за специальной операции на Украине.

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