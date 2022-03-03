Оттава, 3 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Чартерный самолёт, на борту которого находились двое граждан России, задержан в аэропорту канадского города Йеллоунайф, сообщил 3 марта министр транспорта Канады Омар Альхабра на своей странице в Twitter.

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По его словам, таким образом канадские власти наказывают Россию за операцию по денацификации Украины.

«Чартерный самолёт, перевозивший граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа. Мы будем и дальше привлекать Россию к ответственности за её действия на Украине», — написал Альхабра.

По данным телеканала CBC, на борту задержанного самолета находятся два российских гражданина, которые направлялись в поселок Ресольют в рамках арктической экспедиции.