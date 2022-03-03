Москва, 3 марта, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Агент 29-летнего центрального защитника ЦСКА и сборной Исландии по футболу Хердура Магнуссона Элиас Ньярдарсон опроверг информацию об уходе игрока из московского клуба.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

«Мы удивлена новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждем шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», — цитирует агента Магнуссона издание Sport24.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Хердур Магнуссон принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

ЦСКА подписал исландского защитника 1 июля 2018 года, выкупив его контракт у «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Магнуссона в 3 миллиона евро.