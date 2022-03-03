Лос-Анджелес, США, , 23:48 — REGNUM Продюсер перезагрузки «Ворона» Эд Прессман объявил, что поклонники франшизы могут ожидать, что в ближайшее время появятся новости о реализации проекта. Об этом 3 марта сообщает портал Comcibook.

Брендон Ли Цитата из кф «Ворон». Реж. Алекс Пройас. 1994. США

В очередном интервью Прессман, которому принадлежат права на франшизу, отметил, что новая картина не станет продолжением серии, а будет представлять собой некое переосмысление концепции, которое возможно благодаря элементам сверхъестественного в оригинальном комиксе.

«Ворон — своего рода антисупергерой, уникальный для мира графических романов», — сказал Прессман. Он также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено имя режиссёра и назван актёрский состав картины.

Напомним, оригинальный триллер «Ворон» был снят режиссёром Алексом Пройасомв 1994 году, в основу фильма лёг одноимённый комикс Джеймса О’Барра 1989 года. На съёмках этой картины погиб Брэндона Ли — сын Брюса Ли. Ранее неоднократно предпринимались попытки возродить франшизу, в последнем таком проекте главную роль должен был сыграть Джейсон Момоа, но в мае 2018 года актёр объявил, что покидает его из-за творческих разногласий с продюсерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонники фильмов ужасов спорят по поводу восходящих звёзд жанра