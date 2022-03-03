Ливерпуль, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Сегодня, 3 марта, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Борхэм Вуд», выступающий в Национальной Лиге. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

Футболист «Эвертона» Evertonfc.com

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Асмир Бегович, Джонджо Кенни, Майкл Кин, Джаррод Брантуэйт, Натан Паттерсон, Аллан, Абдулай Дукуре, Виталий Миколенко, Андрос Таунсенд, Энтони Гордон, Саломон Рондон.

«Борхэм Вуд»: Тай Эшби-Хаммонд, Уилл Эванс, Дэвид Стэфенс, Коннор Стивенс, Марк Рикетс, Джош Рис, Фрэнки Рэймонд, Якоб Менди, Кейн Смит, Скотт Боден, Тайрон Марш.

Бригада арбитров: Тони Харрингтон | Гари Бесвик | Даррен Канн | Кевин Френд | Джонатан Мосс.