Архангельск, 3 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Автомобилисты Архангельска приняли участие в акции в знак протеста политике Запада, сообщает кореспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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В 19:39 сигнальные гудки прозвучали на площади Ленина, железнодорожном вокзале и корабле «Тор».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 2 марта, в поддержку российской армии на здании Архангельского областного собрания появилась буква Z.