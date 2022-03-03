Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Пентагон для предотвращения эскалации, ошибок и военных инцидентов с 1 марта наладил канал связи с Министерством обороны России, заявил 3 марта агентству РИА Новости представитель военного ведомства США.

Пентагон David B. Gleason

Он отметил, что канал связи был налажен на фоне последних событий на Украине.

«Министерство обороны США недавно, 1 марта, установило канал связи с министерством обороны РФ в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации», — цитирует агентство слова представителя Пентагона.

По его утверждению, США и Россия имеют несколько каналов коммуникации «для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации».

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что такие коммуникации могут быть налажены по образцу системы предупреждения инцидентов, созданной в Сирии в 2015 году.

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