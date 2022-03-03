Женева, Швейцария, , 23:23 — REGNUM Власти ЮАР обеспокоены использованием Марокко передовых военных технологий для нарушения международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных территориях Западной Сахары. Об этом заявила министр иностранных дел, внешней политики и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, выступая 2 марта на виртуальной конференции в Женеве, передаёт Sahara Press Service.

Западная Сахара Sadr-russia.ru

Глава южноафриканской дипломатии выразила глубокое сожаление по поводу ситуации на оккупированных территориях Западной Сахары, особенно усугубившейся после возобновления вооружённого конфликта между Сахарской Арабской Демократической Республикой и Королевством Марокко, и заявила о необходимости пролить свет на серьезные нарушения международного гуманитарного права в Западной Сахаре и страдания жертв конфликта и их семей.

Завершая свое выступление, министр иностранных дел подтвердила готовность правительства ЮАР поддерживать борьбу сахарского народа за свободу и его право на самоопределение, а также выразила надежду, что специальный посланник ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура «найдет необходимую поддержку и желание работать над прекращением этой длительной незаконной оккупации и аннексии».