София, , 22:13 — REGNUM Регулярное воздушное сообщение между Болгарией и Северной Македонией будет установлено с 26 марта нынешнего года. Об этом со ссылкой на болгарское министерство транспорта 3 марта сообщает БНР.

Пассажиры в самолете (сс) Maryamarce

Согласно официальной информации, соответствующие авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю — по субботам и понедельникам. Средняя цена билета составит €29, дополнительная бронировка места и багажа — €72. Продолжительность полета — около 30 минут.

Напомним, ранее представители правительств Болгарии и Северной Македонии договорились о развитии транспортных связей между двумя государствами. Предполагается, что в ближайшее время стороны интенсифицируют автобусное и железнодорожное сообщение.

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