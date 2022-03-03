Москва, , 22:12 — REGNUM 3 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 потерпел крупное поражение от «Енисея» из Красноярска со счетом 0:4.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами отметились Валерий Кичин (25'), Александр Ломакин (38' пенальти), Андрей Окладников (77') и Михаил Комков (90+2') Желтые карточки получили Наир Тикнизян (27'), Дмитрий Баринов (37'), Максим Ненахов (44') и Сергей Бабкин (44'). Единственную красную карточку получил Наир Тикнизян (36').

Составы команд:

«Локомоив»: Худяков, Ненахов, Тикнизян, Черный (Керк, 46'), Мампаси, Баринов, Марадишвили (Петров, 74'), Бека Бека (Бабкин, 46'), Изидов, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81'), Кухта (Зинович, 81').

«Енисей»: Опарин, Кичин, Феррейра, Масловский, Бевеев, Канаплин (Еременко, 46'), Ланин, Зотов (Самойлов, 84'), Иванов (Раздорских, 46'), Ломакин (Глушаков, 80'), Окладников.