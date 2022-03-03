Москва, 3 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов, соответствующий законопроект Госдума обсудит на заседании 4 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На пленарном заседании, которое состоится 4 марта, депутаты рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса. Речь идет о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Мера позволит защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования, подчеркнул он.

Сегодня уголовное дело (например, за уклонение гражданина от уплаты налогов) можно возбудить на основании заявления или сообщения о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной.