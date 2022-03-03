Путин пообещал финансовую поддержку раненым и семьям погибших на Украине
Москва, 3 марта, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, заявил 3 марта президент России Владимир Путин, открывая совещание Совета безопасности России.
Они сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России, отметил глава государства.
«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут выплачены предусмотренные законом страховое обеспечение и единовременные пособия», — сказал Путин.
Это около 7,5 млн рублей, уточнил президент.
«Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — отметил глава государства.
«Кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны и других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пяти млн рублей», — заявил Владимир Путин.
Все военнослужащие, раненые в ходе операции, также получат выплаты. Кроме положенных по закону выплат и компенсаций, будут предусмотрены дополнительные выплаты — всем раненым участникам операции по три млн рублей.
Наши военные сражаются за то, чтобы никакая «анти-Россия», созданная у наших границ, нам не угрожала, ещё раз подчеркнул российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную спецоперацию по денацификации Украины и защите народа Донбасса.