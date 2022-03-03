Ново-Огарево, Московская область, 3 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России 3 марта почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших на Украине в ходе спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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В ходе заседания Путин отметил, что сейчас на украинской территории российские солдаты и офицеры «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая анти-Россия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время».

Президент заявил, что российский народ гордится своими Вооружёнными силами.

«Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей, сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей, дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал Путин.