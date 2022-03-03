Шарангский район, Нижегородская область, 3 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Экс-глава администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области вскоре предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Publicdomainpictures.net Растрата

По версии следствия, в марте 2018 года он поручил руководству подконтрольного ему муниципального предприятия принять на баланс, а затем списать 15 машин, предназначавшихся для подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны.

Фактически же спецтехника перешла во владение третьих лиц. В результате этих махинаций району был причинён ущерб в размере 4,8 млн рублей.