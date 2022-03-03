Москва, 3 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В соцсетях Киргизии распространяется фейк о том, что мигрантов из стран Туркестанского региона якобы пытаются привлечь к службе в армии России. Так, ранее депортированная из России правозащитница Валентина Чупикзаявила ИА «24.kg» о том, что к ней обратились получившие российское гражданства мигранты из Киргизии, которых, по её словам, вызвали повесткой в военкомат на сборы.

Фейк

«Там неизвестные люди настаивали на том, чтобы они записались на контрактную службу, иначе пригрозили аннулировать гражданство», — утверждает Чупик.

Как отмечает издание, представители киргизской диаспоры в Москве сообщили, что к ним не поступало никаких обращений от соотечественников о том, что их якобы призывают в российскую армию.

Напомним, что ранее пограничная служба Киргизии уличила Валентину Чупик в распространении фейков и попытках разжигания межнациональной розни. Деятельность Валентины Чупик финансируется западными фондами.