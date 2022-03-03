Москва, 3 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Группы вооруженных боевиков, присланных из стран Запада, имеют задачу организовать сейчас партизанское подполье на Украине, заявил 3 марта заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Заявление опубликовано на официальном сайте СВР.

«Из западных стран на Украину засылаются группы вооруженных боевиков, перед которыми поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуа­ции в безопасные районы», — сказал Сергей Нарышкин.

Ранее Минобороны РФ подтвердило участие иностранных наемников в нападениях на тыловые колонны ВС России и заявило, что статус военнопленных на этих людей распространяться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную операцию по денацификации Украины.