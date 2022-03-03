Бишкек, 3 марта 2022, 19:51 — REGNUM В Киргизии начато строительство Академии госкомитета нацбезопасности — первого в республике профильного высшего учебного заведения, которое будет заниматься обучением и подготовкой сотрудников спецслужб.
Представители руководства ГКНБ заложили 3 марта капсулу в фундамент здания будущей академии.
Участники и гости церемонии выразили уверенность, что Академия госкомитета нацбезопасности в будущем сможет готовить на достойном уровне высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат безопасность киргизстанцев и государства.
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