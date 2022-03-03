Москва, 3 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России (СВР) располагает данными о ведении работ на Украине по созданию ядерного оружия, заявил 3 марта директор СВР Сергей Нарышкин.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Он отметил, что об этом США не только знали, но и готовились поддержать в расчете на то, что будущие украинские ядерные боеголовки будут направлены на Россию.

«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. Более того, по поступающим в СВР разведданным, работы на этом направлении на Украине велись», — указано в заявлении Нарышкина, опубликованном 3 марта на официальном сайте СВР.

«При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток», — подчеркнул директор Службы внешней разведки России.