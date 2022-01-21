Саратов, , 12:17 — REGNUM Дольщики двух домов поселка Юбилейный города Саратова с 21 января начнут получать компенсации. На эти цели для выплат 652 семьям выделены 1,189 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это самый крупный из объектов незавершенного строительства в регионе — сложнейшее положение дел, и не только юридического характера, задвоенные и затроенные квартиры, судебные тяжбы. Победным разрешением ситуации с этим долгостроем мы обязаны нашему депутату, председателю Госдумы Вячеславу Володину», — уточнил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Отмечается, что дольщики начнут получать выплаты с 21 января через механизм фонда Дом.РФ.

Строительство жилого комплекса «Победа» началось в 2016 году, но в 2019 году — приостановили. Объект возводили сразу три застройщика («Ксиан», «ПП ЖБК-3», «СК ЖБК-3»), которые в настоящее время проходят процедуру банкротства. От действий недобросовестных застройщиков в итоге пострадали 652 семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратов из-за недобросовестных застройщиков потерял 24 компенсационных земельных участка площадью 6 га кадастровой стоимостью 180 млн рублей.

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