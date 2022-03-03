Тюмень, 3 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Тюмени для эвакуированных из республик Донбасса людей подготовили временное жильё в гостиницах, общежитиях, базе отдыха с горячим источником и в детском лагере. Об этом сообщается в опубликованном 3 марта постановлении.

Липецкаяобласть.рф Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область

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Напомним, в Тюменской области планируется принять более 1,6 тысячи беженцев. Согласно постановлению, граждан расселят, обеспечат питаниям и транспортным обслуживанием за счёт средств регионального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области начался приём заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на получение единовременной выплаты.