Москва, 3 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Город Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Об этом 3 марта сообщил российской военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По его словам, он находится непосредственно на месте событий и лично был в пригороде Мариуполя. Из разговора с военнослужащими ДНР он узнал, что захватившие город украинские неонацисты отказываются выпускать из него мирных жителей, расстреливая всех, кто пытается выехать за пределы населенного пункта.

«Они занимают те точки, по которым артиллерией не ударишь, и прикрываются обычными людьми в многоэтажных панельных домах. Но в целом продвижение есть. Сейчас уже можно утверждать, что все дороги, основные трассы находятся или под контролем группы войск России, или группы войск ДНР. Это кольцо вокруг Мариуполя сомкнулось. Вопрос в том, до какой степени неонацисты готовы довести гуманитарную катастрофу», — сказал Пегов.