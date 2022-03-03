Москва, 3 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Спецслужбы и военная разведка США проводят масштабную кампанию по вербовке сотрудников ЧВК для их отправки на Украину, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По данным МО РФ, в первых рядах отправляются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн».

Ранее Конашенков предупредил, что на наёмников не будут распространяться нормы международного гуманитарного права и статус военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM. ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании подразделений из 16 тыс. «иностранных добровольцев», желающих участвовать в боевых действиях против России.