Москва, 3 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, действующие на Украине против войск России, ДНР и ЛНР, не будут считаться военнопленными и понесут ответственность при задержании, заявил 3 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он отметил, что на наёмников не будут распространяться нормы международного гуманитарного права.

«Хочу официально подчеркнуть — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — сказал Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что иностранные наёмники уже участвуют в нападениях на подразделения Вооруженных сил России на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании подразделений «иностранных добровольцев», желающих участвовать в боевых действиях против России.