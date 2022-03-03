Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. На Ладожском озере в Ленинградской области испытали арктические беспилотные системы. Об этом 3 марта сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики Беспилотник для Арктики

Испытания беспилотного комплекса в Ленобласти провели 2 марта представители ПАО «Интелтех» и АО «Научный центр прикладной электродинамики» при участии других профильных организаций. Комплекс предназначен для навигации и гидрографического обеспечения, а также для освещения поверхности льда в акватории Северного морского пути.

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики Беспилотник для Арктики

Беспилотные летательные аппараты сконструированы с учётом особенностей арктических условий и необходимы для поддержания связи и коммуникации в непогоду. Между собой они отличаются по способу запуска. Если первый вариант построен на вертолётной основе, то второй — на самолетной, и запускается с помощью катапульты.

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики Беспилотник для Арктики

По своим характеристикам беспилотники могут работать в воздухе до шести часов при дальности полёта до 1000 км и с максимальной скоростью более 200 км/ч. По температуре система выдерживает до минус 42 градусов. Она уже прошла морозные тесты в Якутии. Беспилотники могут летать при скорости ветра до 24 м/с. Создатели комплекса предполагают, что при особых условиях конструкция выдержит и 35 м/с.

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики Беспилотник для Арктики

Беспилотники созданы полностью из отечественных комплектующих. Иностранные компоненты при их создании задействованы не были.