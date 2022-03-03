Курган, 3 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 3 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 105 человек, выписались по выздоровлению 1885. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 916 заражённых коронавирусом курганцев, на 53 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 3 марта выявлено 89 595 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76 964 человека, скончались 1205 пациентов (на девять человек больше, чем днём ранее).