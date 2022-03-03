Москва, 3 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже растет на 10,6%, до 117,25 рубля. Евро дорожает на 6,59%, до 123 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллары и евро

«Сегодня утром стало известно о предписании ЦБ брокерам поднять до 30% комиссию, а операции по покупке долларов, евро и фунтов стерлинга для физлиц.

Что характерно, юань, йена и швейцарский франк, также пользующиеся определенной популярностью в качестве защитной валюты, список не попали. Также не попадают под увеличенную комиссию операции по продаже валют.

На старте торгов это решение позволило рублю сильно укрепиться, вернувшись в зону ниже 100 рублей за доллар, но затем продажи российской валюты вновь активизировались.

Пока остальные секции биржи не работают, у инвесторов нет особых вариантов, во что вкладывать. А выход в рубли в ситуации, которая остается неопределенной, желающих мало.

Кроме того, комиссия не распространяется на юридических лиц, которые продолжают бегство в валюту.

Видим, нервная ситуация некоторое время сохранится, но в целом появляются признаки стабилизации финансовой системы», — считает эксперт.

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