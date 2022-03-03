Джакарта, 3 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в аэропорт провинции Бантен, чтобы встретиться с индонезийскими гражданами, вернувшимися с Украины, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Граждан Индонезии я хотела бы поприветствовать и пожелать счастливой встречи с семьями», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди также призвала граждан Индонезии продолжать поддерживать санитарный протокол в стране, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, покинули Украину и вернулись в Индонезию 83 индонезийских гражданина.

Подробнее в материале:В Индонезию с Украины вернулись 83 индонезийских гражданина