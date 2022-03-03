Бишкек, 3 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Социальный фонд Киргизии внёс на рассмотрение парламента проект закона о снижении тарифов по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил глава ведомства Бактияр Алиев на заседании законодательного собрания сегодня, 3 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновник отметил, что действие законопроекта будет распространяться только на тех предпринимателей, чей годовой оборот не превышает 30 млн сомов (около 30 млн рублей).

Руководство соцфонда считает, что льготные тарифы должны действовать с 2022 по 2024 года.

По его словам, страховые ставки предлагается уменьшить с 27,25% до 22% — для фирм, в которых работают не менее 5 человек, и до 14% — с 15 и более работников. А для работодателей тарифы на страхование будут снижены с 17,25% до 4%.

А исключением должны стать компании, финансируемые из государственного бюджета, а также госпредприятия, а также организации, в которых доля государства превышает 51%.

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