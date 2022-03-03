Салехард, 3 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 3 марта за сутки госпитализирован 36 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 453 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 2450 ямальцев. Заразились коронавирусом 855 человек — на 100 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 14 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 марта зарегистрировано 127 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 107 448 человек, 1012 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).