Магас, 3 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Ингушетии не будет проводиться никаких праздничных мероприятий в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и других праздников, в том числе посвященных 30-летию возрождения республики. Поручение об их отмене дал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Он объяснил это решение тем, что в республике проходят похороны первых погибших в Донбассе военнослужащих из Ингушетии, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

«В четырех домах уже проходят похороны. Есть информация, что и больше наших ребят погибло, есть раненые. В республике траур, нам не до празднований сейчас», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Ранее глава Ингушетии поручил оказать помощь в организации похорон погибших в Донбассе земляков. По предварительным данным, погибло четыре человека.

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