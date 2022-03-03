Магас, 3 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Власти Ингушетии помогут семьям военнослужащих из региона, погибших при выполнении своего долга в ходе специальной операции России на Украине. Потерявшие родных получат материальные выплаты и помощь в организации и проведении похорон. Об этом заявил в ходе совещания с участием членов регионального правительства, представителей силовых структур и глав муниципалитетов глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба главы Республики Ингушетия Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

«Понимаю, как тяжело сейчас родным и близким ребят, и искренне разделяю их горе. Мы сделаем всё, чтобы поддержать их семьи и оказать им посильную помощь», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Он также отметил, что эта помощь не будет разовой, родных погибших военных не оставят и в дальнейшем: помогут с устройством их детей в детские сады, окажут помощь в лечении родителей.

По предварительным данным, в ходе спецоперации на Украине погибли четверо жителей Ингушетии. Однако, как отметил Калиматов, число погибших в настоящее время уточняется, так как есть сведения, что их больше.