Симферополь, , 14:49 — REGNUM Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра, она поступает самотёком, об этом сообщил журналистам 3 марта председатель республиканского комитета по водному хозяйству Игорь Вайль.

Участок Северо-Крымского канала Водник

Сейчас вода уже дошла до Армянска. Специалисты отбирают пробы для анализа её качества, приводит слова Вайля «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канал в 2014 году полностью было перекрыто Украиной. После начала российскими военнослужащими спецоперации по защите Донбасса власти Крыма заявили, что в ближайшее время подача воды по каналу возобновится. 26 февраля Минобороны РФ сообщило о ликвидации дамбы на Северо-Крымском участке канала, возведенной Украиной.