Симферополь, 3 марта 2022, 14:49 — REGNUM Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра, она поступает самотёком, об этом сообщил журналистам 3 марта председатель республиканского комитета по водному хозяйству Игорь Вайль.
Сейчас вода уже дошла до Армянска. Специалисты отбирают пробы для анализа её качества, приводит слова Вайля «Крыминформ».
Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канал в 2014 году полностью было перекрыто Украиной. После начала российскими военнослужащими спецоперации по защите Донбасса власти Крыма заявили, что в ближайшее время подача воды по каналу возобновится. 26 февраля Минобороны РФ сообщило о ликвидации дамбы на Северо-Крымском участке канала, возведенной Украиной.