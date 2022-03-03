Чита, 3 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Войсковой старшина Забайкальского казачьего войска Михаил Колосов записал видеообращение, в котором высказал слова поддержки решению провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса.

Екатерина Булатова REGNUM Донские казаки

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«Я от имени всех казаков Забайкальского казачьего войска обращаюсь ко всему населению Российской Федерации и говорю, что наши казаки полностью поддерживают политику нашего президента Владимира Путина по проведению спецоперации по защите республик Донбасса от националистов, которые в течение восьми лет уничтожали, издевались и проводили геноцид нашего братского народа Донбасса. Желаю, чтобы наши братья-солдаты, которые находятся сейчас на территории Украины, как можно быстрее закончили своё благое дело и вернулись домой», — сказал Михаил Колосов.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.