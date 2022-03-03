Грозный, 3 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Чечне готовы к приему беженцев из Донецкой и Луганской республик. Для размещения граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за действий украинских военных, подготовлены четыре пункта временного размещения, сообщили 3 марта в пресс-службе главы и правительства региона. В них смогут принять около полутора тысяч человек.

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«Сегодня Чеченская Республика готова принять 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе определены четыре пункта временного размещения в трех муниципальных районах, проведена проверка их готовности к приему переселенцев надзорными и контролирующими органами», — приводит слова премьер-министра Муслима Хучиева его пресс-служба.

Он поручил решить вопрос с финансированием мероприятий по приему жителей Донбасса, а также проработать вопрос предоставления им услуг связи, оказания медпомощи, в том числе по проведению тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19.