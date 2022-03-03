Тюмень, 3 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 3455 ковидных пациентов, 179 госпитализировано с COVID-19. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 3 марта коронавирус выявили у 1603 тюменцев. Это на 32 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 марта коронавирус выявили у 168 685 человек, выздоровели 122 946 пациентов, скончались 3948 (на 12 человек больше, чем днём ранее).