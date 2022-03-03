Элиста, 3 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 284 носителя коронавируса, выздоровел ещё 491 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В четырёх инфекционных стационарах лечение получают 218 пациентов с COVID-19. Из них в тяжёлом состоянии находятся девять человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 47 495 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 41 771. Справиться с COVID-19 не смогли 816 человек.