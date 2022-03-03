Барнаул, 3 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 3 марта 2022 года, регион вновь занял пятое место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса после Москвы (+82 летальных случая за сутки), Санкт-Петербурга (+65), Красноярского края (+28) и Московской (+24) области. Как следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят», на пятую позицию регион попал вместе с Воронежской областью (по +23).

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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В десятку проблемных территорий также вошли: Башкирия (+20), Самарская, Челябинская и Волгоградская области (по +18), Пензенская и Новосибирская области (по +16), Ростовская область, Пермский край и Иркутская область (по +16) и Ульяновская область (+14).

Напомним, по состоянию на 3 марта, Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 23 пациента. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9488 человек.

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