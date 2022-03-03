Казань, , 11:10 — REGNUM В 2022 году в Татарии финансирование мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, предусмотрено в размере 29,4 млрд рублей. Порядка 19,1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, 10,3 млрд рублей — региональные средства, сообщает минэкономики РТ.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сфере демографической ситуации профинансируют строительство детского сада в Казани и школы в селе Шильнебаш Тукаевского района.

В сфере здравоохранения и спорта запланирована модернизация 49 объектов здравоохранения и завершение строительства и ремонт трех спортивных объектов.

По нацпроекту «Культура» в республике построят и отремонтируют 12 объектов.

В рамках создания комфортной городской среды выделяются средства на благоустройство 33 парков и скверов и туристической инфраструктуры в Вернеуслонском районе, а также создание инфраструктуры для жилых комплексов в городах Казани и Набережные Челны. Продолжатся работы по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе «Усадьба Царево» в Пестречинском районе и строительство системы водоснабжения в городе Нурлат.

Расчистка четырех водных объектов, рекультивация Самосыровского полигона и иловых полей, а также строительство биологических очистных сооружений канализации в Казани продолжатся в рамках улучшения экологический обстановки.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» намечены меры поддержки для аграриев, предпринимателей и самозанятых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на ближайшие три года запланированы к реализации 64 природоохранных мероприятия, ведется подготовка документации для включения многих из них в федеральные программы.

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