Минск, 3 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Оппоненты официального Минска будут создавать много фейков и вранья. Об этом 3 марта заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят, — сказал Лукашенко, критикуя дезинформаторов во время церемонии. — Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться».

В официальном сообщении сказано, что Лукашенко заявил также о том, «что Белоруссию хотят затолкать в войну на Украине, и делается это специально».

«Чтобы мы оголили остальные наши границы, — пояснил Лукашенко. — А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них — разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020-го. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали: имеем достаточно для этого информации».

Лукашенко напомнил, что на недавнем заседании совбеза в президентском дворце, сказано в сообщении президентской пресс-службы, «он подробно рассказал о замыслах противника». Участникам совещания даже была продемонстрирована карта с обстановкой у границ Белоруссии.