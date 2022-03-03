Москва, 3 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Россия готова говорить с Украиной, но спецоперация будет продолжена. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Готовы говорить с Украиной, но продолжим спецоперацию на ее территории, демилитаризация будет доведена до конца», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация прибыла в белорусскую часть Беловежской Пущи в том же составе, что и 28 февраля. Новые переговоры с украинской стороной ожидались вечером 2 марта.