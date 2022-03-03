Тюмень, 3 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Тюменка из Аромашевского района связала вещи для жителей Донбасса и написала им письмо поддержки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Галина Шулепова

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Жители Тюменской области переживают за судьбу собратьев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Не осталась в стороне и 92-летняя Галина Шулепова. Она написала письмо жителям регионов Донбасса и собрала большую посылку из связанных своими руками вещей. Добавила в неё различные подарки для детей и взрослых. Пенсионерка уверена, что добрые слова и реальная помощь — именно то, что нужно каждому человеку.

Сама Галина Шулепова пережила голодное детство военного времени, трудные послевоенные годы, но не ожесточилась, всегда была доброй и отзывчивой, как и её родители. Она любит стряпать и угощать соседей, и помогать нуждающимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области работают пункты сбора гуманитарной помощи во всех городах и районах.