Омск, 3 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. По состоянию на 3 марта в Омской области подтверждено 192 973 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки выявлено 649 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 150 ковид-пациентам, выздоровели 1212 человек. Общее число выздоровевших — 178 235 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в регионе был выявлен 491 носитель коронавируса, выздоровели 1008 человек, госпитализировали 185 человек.