Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о снятии оставшихся ограничений по COVID-19. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

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«Можно говорить о полном снятии ограничений! Из требований остаются — ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений — это в общем-то важно и полезно и без ковида», — отметил он.

Кроме того, до 31 марта сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.