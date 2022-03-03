Лима, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Перу Сезар Ланда встретился 2 марта в Женеве с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде для обсуждения процесса вступления Перу в Организацию экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

Визит министра был нацелен на изучение возможностей сотрудничества в областях цифровизации, наук и технологий, развитие которых необходимо для вступления в ОЭСР.

Во время встречи с президентом ВЭФ мглава внешнеполитического ведомства также выразил заинтересованность постоянной рабочей повесткой Форума по вопросам постпандемийного восстановления экономики, привлечения частных инвестиций, мирового неравенства и изменения климата.