Ереван, , 12:04 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Армении нужно срочно поводить реформы. С таким заявлением в парламенте республики выступил министр обороны страны Сурен Папикян.

Сурен Папикян Gov.am

«Мы вступили в важный этап реформ. Давно пора доверить руководство армией нашим многочисленным талантливым, молодым и прошедшим войну офицерам», — сказал Папикян.

Он заявил, что необходимо на руководящие посты поставить «мотивированных» начальников. По мнению минобороны, многое зависит от личности командира.

Стоит отметить, в Армении на прошлой неделе сняли с поста главу Генштаба ВС Артака Давтяна. Ранее также на более молодых руководителей сменили глав ряда управлений и видов войск.